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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 01:11 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 01:15

▶️ Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu

Başakşehir’de bir iş adamı yaşadığı lüks sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Başakşehir'de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, otoparka girip aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi. Araçtan inen iş adamına, bir şahıs silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu

Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Öte yandan, olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu

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