SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024, 21:09 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 22:57

▶️ Bahçelievler'de 1 hafta arayla aynı arazide ceset bulundu!

Bahçelievler'de 1 hafta önce vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulunan boş arazide bugün başka bir ceset bulundu. Şahsın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, işten eve gitmek üzere boş araziden geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bulunduğu arazide çalışmalarda bulundu. Cansız beden, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

AYNI YERDE BİR HAFTA ARAYLA BULUNAN İKİNCİ CESET

Öte yandan 1 Şubat Perşembe günü de aynı arazide kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulunmuştu. Cansız beden polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti!
08.02.2024Perşembe
▶️ Kayseri'de DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı!
08.02.2024Perşembe
▶️ Ardahan’da son 55 yılın kar rekoru kırıldı!
08.02.2024Perşembe
▶️ Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2024 HAVA DURUMU raporu...
08.02.2024Perşembe
Antalya’da jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın
08.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
Demet Akalın’dan Aleyna Kalaycıoğlu’na tepki: Sen milleti doldurdun! 00:30
▶️ Demet Akalın'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na tepki
08.02.2024Perşembe
▶️ Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor Turabi Nerede? Turbo Turabi Survivor’dan Elendi Mi? Survivor Turabi Neden Yok? İşte detaylar... 02:07
▶️ Acun Ilıcalı açıkladı! 'Turbo Turabi' elendi mi?
08.02.2024Perşembe
İbrahim Tatlıses “Ameliyat iyi geçti” demişti! İdo Tatlıses’in oğlunun sağlık durumunda yeni gelişme! Yasemin Şefkatli duyurdu 00:16
▶️ İbrahim Tatlıses “Ameliyat iyi geçti” demişti!
08.02.2024Perşembe
İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı: Polisten kaçan teröristler güvenlik kamerasında 00:33
İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı
08.02.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA