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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 22:14 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 22:28

▶️ Avcılar’da akü imalathanesi alev alev yandı: 1 yaralı

Avcılar’da oyuncak araba aküsü üretimi için kullanılan işyerinde yangın çıktı. Yangın diğer katlara sirayet etmeden ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken işyerinde çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Yelpaze Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki oyuncak araba aküsü üretimi için kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bir süre sonra alevli suretle yanmaya başlayan işyerinden dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşyerindeki çalışanlar tahliye edilirken, işyeri sahibi Ömer Tuğul ise ellerinden yaralandı. Yoğun dumandan da etkilenen Tuğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın diğer katlara sirayet etmeden ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken işyerinde çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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