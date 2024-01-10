▶️ Avcılar’da akü imalathanesi alev alev yandı: 1 yaralı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Yelpaze Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki oyuncak araba aküsü üretimi için kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bir süre sonra alevli suretle yanmaya başlayan işyerinden dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşyerindeki çalışanlar tahliye edilirken, işyeri sahibi Ömer Tuğul ise ellerinden yaralandı. Yoğun dumandan da etkilenen Tuğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın diğer katlara sirayet etmeden ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken işyerinde çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.