▶️ Antalya'da Interpol tarafindan aranan 18 şahıs yakalandı!

Birçok suçtan aranan şahıslara operasyon

"Silahlı soygun, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma/üye olma, adam öldürme, adam kaçırma, saldırı, holiganizm, kara para aklama, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, rüşvet, yolsuzluk, nitelikli hırsızlık ve telif hakları ihlali" suçundan haklarında bir ve birden fazla suçtan aranma kararı bulunan çok sayıda kişi için harekete geçildi.

18 kişi gözaltında

Çalışmalarda 1 Azerbaycan, 10 Rusya Federasyonu, 3 Kazakistan Cumhuriyeti, 1 Moldova Cumhuriyeti, 2 İran İslam Cumhuriyeti, 1 Kanada vatandaşı olmak üzere Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan toplam 18 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların, yapılan işlemlerin ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.