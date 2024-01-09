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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 18:39 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 18:54

▶️ Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Küçük Tunahan'a hastanede doğum günü sürprizi

İlkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinden sabah saatlerinde okulunun arkasındaki boş arazide 7 Aralık 2023 tarihinde sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Saldırının ardından Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde tedavi gören Yılmaz’ın sağlık durumu ise günden güne daha iyiye gidiyor. Ailesinin ve hastane çalışanlarının kendisine yaptığı doğum günü sürpriziyle yeni yaşını kutlayan Tunahan, aldığı hediyeler sonrası mutluluğunu gizleyemedi. İşte o anlar...

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