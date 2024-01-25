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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 18:22 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 18:40

▶️ 6 Şubat asrın felaketini anlatırken yeniden depreme yakalandı!

Asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bugünlerde dernek olarak yaptıkları çalışmaları anlatan başkan, 5.2’lik depreme yakalandı. İşte o anlar...

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken kısa süren sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panikle dışarı kendisini attı. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin yol dönümünün yaklaştığı bugünlerde o süreçte depremzedeler için yaptıkları çalışmaları İHA'ya anlatan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ve çalışanlar da 5,2'lik depreme röportaj verdiği esnada yakalandılar.
Yaşanan panik kameralara yansırken sonrasında başkan ve çalışanlar bina dışına çıktı.

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