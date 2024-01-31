PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 19:01 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 19:34

▶️ 4 otomobil hırsızı Ankara'da yakalandı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çalınan aracın parçalanmak üzere İzmir'e götürüldüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 28 Ocak tarihinde Çankaya ilçesinde bir otomobilin çalınması olayı ile ilgili, çalınan aracı ve şüphelileri yakalamak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; çalıntı aracın plakalarının sökülerek, aynı marka bir otomobile ve farklı marka iki araçtan çalınan plakaları kullanarak, çalıntı aracın İzmir iline parçalanmak üzere götürüldüğü tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu çalıntı araç Konak ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Aracı çalan şüphelilerin G.E, Z.A, T.B ve H.İ.A isimli şahıslar olduğunun belirlenmesi üzerine tespit edilen şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Kırklareli'de hafriyat kamyonun çarptığı yaya feci şekilde öldü! İşte o anlar
31.01.2024Çarşamba
Kar üstünde yiyecek arayan tilki böyle görüntülendi
31.01.2024Çarşamba
Yolun karşısına geçmeye çalıştı, kamyonun altında kalıp böyle sürüklendi: 1 ölü
31.01.2024Çarşamba
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanaklara ve baskınlara dikkat
31.01.2024Çarşamba
İstanbul için sağanak uyarısı!
31.01.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Ünlü türkücü Zara sevgilisi İlker Görgülü ile sahnede el ele! İşte o anlar… 00:16
▶️ Zara sevgilisi ile sahnede el ele!
31.01.2024Çarşamba
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 🔴 31 Ocak 2024 Müge Anlı son bölüm tek parça izle 📺 00:36
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 31 Ocak 2024 📺
31.01.2024Çarşamba
Fenerbahçe’de ayrılık resmileşti! İspanyol kulübüne transfer oldu! 00:34
Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! İşte yeni takımı
31.01.2024Çarşamba
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na dev gönderme! 00:59
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na dev gönderme!
31.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA