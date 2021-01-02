-25 dereceye aldırmadı buz tutan göle girdi

Ardahan Çıldır ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde -25'ye kadar düşüyor. İlçedeki Çıldır Gölü düşük sıcaklık nedeniyle dondu. Gölün dolmasını fırsat bilenler keyif yaptı. Kimi balıkçılare Eskimo usulü gölde kazma ve kürekle açtıkları delikten içeri girerken kimisi ise patne ve kızakla kaydı. 65 yaşındaki Hafız Özdemir ise buzu kırarak soğuk suya girdi.

Yaklaşık bir haftadan beri soğuk havanın etkisinde olan Ardahan adeta buz kesti. Hava sıcaklığının kent merkezinde sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, geceleri aşırı soğuklar nedeniyle oluşan kırağı ağaçları süslerken, evlerin bahçesinde kuruması için asılan çamaşırlar, soğuklar sebebiyle buz tuttu.

Soğuklar sebebiyle tarihi Ardahan Kalesi'ndeki kayalıklarda ise sarkıtlar oluştu. Sarkıtları görmek için gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilerek, buz sarkıtlarının görsel bir şölen oluşturduğunu söylediler.