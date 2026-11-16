UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Letonya 0-0 Ermenistan (GENİŞ MAÇ ÖZETİ)

Letonya 0-0 Ermenistan (GENİŞ MAÇ ÖZETİ)

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup maçında Letonya ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Uluslar Ligi

Bunlar da Var

Fransa 2-1 Türkiye MAÇ ÖZETİ
Fransa 2-1 Türkiye MAÇ ÖZETİ
GOL | Fransa 1-0 Türkiye
GOL | Fransa 1-0 Türkiye
İsmail Yüksek karşı karşıya kaçırdı! İşte pozisyon
İsmail Yüksek karşı karşıya kaçırdı! İşte pozisyon
Fransa 2-1 Türkiye GOL: Abdülkerim Bardakcı
Fransa 2-1 Türkiye GOL: Abdülkerim Bardakcı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle