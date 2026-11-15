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Gürcistan 0-2 Macaristan MAÇ ÖZETİ
Gürcistan 0-2 Macaristan MAÇ ÖZETİ
Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 18:23
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UEFA Uluslar B ligi 2. Grup 5. maçında Macaristan, deplasmanda Gürcistan'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçın özeti...
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Serkan Cortaoğlu
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