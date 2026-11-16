UEFA Uluslar Ligi
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İspanya 0-3 İngiltere GOL: B. White

İspanya 0-3 İngiltere GOL: B. White

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İngiltere B. White'ın 57. dakikada attığı golle İspanya karşısında skoru 3-0’a getirdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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