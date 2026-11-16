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GOL | Hırvatistan 1-1 Çekya
GOL | Hırvatistan 1-1 Çekya
Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 01:05
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında Çekya, A. Hlozek'in 84. dakikada attığı golle Hırvatistan karşısında skoru 1-1’e getirdi.
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