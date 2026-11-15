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Belçika 1-1 İtalya GOL: M. De Cuyper
Belçika 1-1 İtalya GOL: M. De Cuyper
Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 23:42
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Belçika, M. De Cuyper'in 15. dakikada attığı golle İtalya karşısında skoru 1-1’e getirdi.
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