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Almanya 2-0 Hollanda GOL: F. Wirtz
Almanya 2-0 Hollanda GOL: F. Wirtz
Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 00:15
Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2026 00:19
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UEFA Uluslar Ligi'ndeki Almanya-Hollanda mücadelesinde Florian Wirtz topu ağlara göndererek Almanya'yı 2-0 öne geçirdi.
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