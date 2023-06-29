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Turist kadına sarkıntılık eden taksici kamerada! Taksimetre açmadı sarkıntılık etti: ''Para önemli değil...''

Turist kadına sarkıntılık eden taksici kamerada! Taksimetre açmadı sarkıntılık etti: ''Para önemli değil...''
29.06.2023 14:27

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İstanbul’da Bali uyruklu bir kadın, Şişli’de bindiği taksinin şoförü tarafından sözlü tacize uğradı. Kadına sarkıntılık da yapan taksicinin, “para önemli değil” sözleri şoke etti. Kadının olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Şişli'de bindiği taksinin şoförü tarafından "para önemli değil" denilerek önce sözlü tacize ve ardından da sarkıntılığa uğrayan Bali uyruklu kadın o anları anlattı. Güzellik uzmanı olduğu öğrenilen Ayu Girianjani, "Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Bu durum benim için hiç normal değil" dedi.

İstanbul Fatih Galata Köprüsü üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, 5 senedir Türkiye'de yaşayan ve Endonezya'nın Bali Adası uyruklu olan güzellik uzmanı Ayu Girianjani (27), alışveriş yapmak üzere Şişli'den taksiye binmişti. Kadın yolculuk yaptığı esnada taksimetrenin açık olmadığını görmesi üzerine taksiciye neden açmadığını sormuştu. Taksici şahıs da kadına laf atmaya başlamıştı.

"Para önemli değil" demişti
Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden taksici, "para önemli değil" diyerek de sözlü tacizde bulunmuştu. Eminönü'nde taksiden inen Girianjani, 100 lira ödeme yaparak taksiden inmişti. Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntülemiş, olayla ilgili ise şikayette bulunmadığı öğrenilmişti.

"Bu durum benim için hiç normal değil"
Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayu Girianjani, "Ben o gün taksiye bindim. Şişli'den Eminönü'ne doğru gidiyordum. Yoldayken taksimetrenin açık olmadığını görünce ben de kendisine sordum. Adam bana neler neler söyledi. Ben de o şekilde cevap verdim. Neden video çektim, çünkü bu durum benim için hiç normal değil. Kendim için paylaştım" dedi.

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