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SON DAKİKA I Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco, İstanbul'a geldi!

SON DAKİKA I Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco, İstanbul'a geldi!
19.07.2023 21:42 - Son Güncelleme: 19.07.2023 21:47

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Beşiktaş'ın anlaştığı Brezilyalı stoper Lyanco, transferi tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Lyanco sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

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Beşiktaş yeni sezonun ikinci transferini Lyanco ile yapıyor. Somaspor'dan Emrecan Bulut'u renklerine bağlayan Beşiktaş, ikinci imzayı Lyanco'ya attırıyor.

"LYANCO İSTANBUL'DA"

Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Lyanco, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, daha sonra Siyah-Beyazlılarla sözleşme imzalayacak.

2022-23 sezonunda Southampton ile toplam 30 maça çıkan Lyanco, 1 gol 2 asistlik skor katkısı da verdi.

"SOUTHAMPTON 7.5 MİLYON EURO'YA KADROSUNA KATMIŞTI"

Southampton 2 yıl önce Lyanco'nun transferi için Torino'ya 7.5 milyon Euro ödemişti.

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