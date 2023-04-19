Sevgilisine tasma takıp sahnede gezdiren kadın kamerada! Gören gözünü ovuşturdu! Nişantaşı City's AVM'de bulunan sinema salonunda gösterime giren Infinity Pool (2023) filminin saat 16:00 seansında şoke eden anlar yaşandı. Erkek arkadaşına tasma takarak gelen kadın film bitişi sonrası tasmalı sevgilisini sahnede gezdirdi. O anlar kameralarca anbean görüntülendi. İşte sevgilisini tasmayla gezdiren kadın videosu...
YER: Nişantaşı! Erkek arkadaşına tasma takarak gezdiren kadın videosu viral oldu! | VİDEO
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