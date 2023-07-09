Haberler Trend Videoları 9 yıldır komada olan Kenan Işık ile Beril Işık aralarındaki o gerçek herkesi şaşırttı!

9 yıldır komada olan Kenan Işık ile Beril Işık aralarındaki o gerçek herkesi şaşırttı!

9 yıldır komada olan Kenan Işık ile Beril Işık aralarındaki o gerçek herkesi şaşırttı!
09.07.2023 22:20

OTOMATİK OYNAT

Trend 00:54
Kemal Kılıçdaroğlu'nu...
Trend 00:57
Turist kadına sarkıntılık eden...
Trend 01:01
Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal...
Trend 00:26
ABD'li eski istihbarat...
Trend 01:14
SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5...
Trend 03:17
Kızılcık Şerbeti yayından...
Trend 02:41
Meteoroloji’den 60 ile sarı ve...
Trend 02:00
Zaman yolcusu olduğunu...
Trend 02:17
İbrahim Saraçoğlu uyardı!...
Trend 00:15
2023’te zengin olacak burçlar...
Trend 00:32
16 Mart Perşembe Hava Durumu!...
Trend 00:11
SON DAKİKA I Kamuya olan...

9 yıldır komada olan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Yakın dostu Ozan Zeybek, Işık'ın sağlık durumu hakkında son olarak ''Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullanmıştı. Yıllar önceki aile fotoğrafı herkesi şaşırttı.

Trend Videoları
SON DAKİKA