Haberler Televizyon Videoları Zarflar açıldı ✉ Rakamlar belli oldu 💥 2023 Asgari Ücret ne kadar oldu?? 📺 Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayın İzle🎬

Zarflar açıldı ✉ Rakamlar belli oldu 💥 2023 Asgari Ücret ne kadar oldu?? 📺 Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayın İzle🎬

Zarflar açıldı ✉ Rakamlar belli oldu 💥 2023 Asgari Ücret ne kadar oldu?? 📺 Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayın İzle🎬
20.12.2022 15:52

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2023 Asgari Ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu kez masadaki zarflar açıldı. Gerçekleştirilen üçüncü toplantının ardından yeni asgari ücret rakamının belirlemesi bekleniyor. Vatandaşlar arama motorlarından ''Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayın İzle'' aramasıyla toplantıya dair son gelişmeleri merak ediyor. Toplantı sonrası yapılan açıklamaları canlı izlemek için A Haber canlı yayınını haberimizin içinden izleyebilirsiniz.

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlenmesi bekleniyor.

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RAKAMLAR ÇIKINCA NETLEŞECEK
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Rakamlar çıkınca netleşecek. Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra biz de elimizdekini masaya dökeyeceğiz." dedi.

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