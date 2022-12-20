2023 Asgari Ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu kez masadaki zarflar açıldı. Gerçekleştirilen üçüncü toplantının ardından yeni asgari ücret rakamının belirlemesi bekleniyor. Vatandaşlar arama motorlarından ''Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayın İzle'' aramasıyla toplantıya dair son gelişmeleri merak ediyor. Toplantı sonrası yapılan açıklamaları canlı izlemek için A Haber canlı yayınını haberimizin içinden izleyebilirsiniz.