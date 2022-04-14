RAMAZAN İMSAKİYE
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WhatsApp ihbar hattı kilitlenmişti... Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran patron gözaltında!

WhatsApp ihbar hattı kilitlenmişti... Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran patron gözaltında!
14.04.2022 12:54

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Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlenmişti... Maaş vereceğine evlilik vaadi ile para alan patron Kenan Taşkın isimli şahıs, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından gözaltına alındı. İzmir Gaziemir'de yaşayan Derya Cihan isimli kadının itirafları ve sonrasında gelen telefon ihbarları izleyenlerin ağzını açık bırakmıştı. Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına gelen peş peşe telefonlar sonrası Müge Anlı canlı yayında çileden çıkmıştı. Kadınları "Rahmetli anneme benziyorsun" diyerek kandıran Kenan Taşkın, Derya Cihan'ın 180 bin lirasını almıştı...

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