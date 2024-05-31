Muğla'da yaşayan 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir iddialara göre 17 Mayıs akşamı Figen Tülay'ın annesi Fitnat ve sevgilisi Selahattin'i ilaçlarla uyutup Bahar'ın kardeşi Gizem'i de darpedip kayıplara karıştı. Öz kızı olmamasına rağmen Tülay'a yıllardır baktığını söyleyen ve diğer kızlara da babalık ettiğini iddia eden Selahattin, "Ben ne yaptım size? Beni öldürmeye kalktınız? Bunlar benim kızlarımın yapacağı şey değil. Birileri onlara akıl vermiş" diyerek gözyaşlarına boğuldu.