Kim Milyoner Olmak İster son bölümde Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran anlar yaşandı. Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Atv ekranlarında izleyicilerine bilgi ve duygu dolu anları bir arada yaşatıyor. Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan 41 yaşındaki Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu Canan Esin Sağlam'ın anlattıkları sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu derinden etkiledi. GATA'YI Hava Tabip Teğmen olarak bitirdiğini söyleyen yarışmacı, pratisyenlik sürecini Bandırma F16 Üssü'nde yaptığını ve uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ambulans uçaklarında görev aldığını söyleyen yarışmacı bakın neler anlattı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Meslek hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?" sorusuna yanıt veren Sağlam "Başarıyla naklettiğimiz ağır yanık, birkaç saat içinde kaybedilmesi gereken hastaları hayata tutundurduğumuz durumlar oldu.

Gazilerimizi taşırken abla şefkatiyle ellerini tutuyordum ve onlara "Vatan size minnettar, çok seviyoruz, şimdi topraklarımıza gideceğiz" dediğim zaman tansiyonları ve solunum sayıları düzeliyordu. Bende gözlerimde küçücük bir yaşla onlara hep hizmet ettim" şeklinde konuştu.



Sağlam'ın sözleri üzerine duygulanan İmirzalıoğlu, Türk askerine teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı.