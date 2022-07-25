Tüyler diken diken! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında gözleri yaşartan, gurur kabartan duygusal anlar yaşandı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun "Meslek hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı?" sorusuna yanıt veren yarımacı Canan Esin Sağlam'ın anlattığı Türk Askeri anısı stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi. Yarışmacı Sağlam; Gazilerimizi taşırken abla şefkatiyle ellerini tutuyordum ve onlara "Vatan size minnettar, çok seviyoruz, şimdi topraklarımıza gideceğiz" dediğim zaman tansiyonları ve solunum sayıları düzeliyordu." şeklinde konuştu. Sağlam'ın sözleri üzerine duygulanan İmirzalıoğlu, Türk askerine teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı.