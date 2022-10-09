Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri belli oldu! 📺 İşte A MİLLİ TAKIM'IMIZIN RAKİPLERİ...

A Milli Futbol Takımımızın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin rakipleri belli oldu.
A Milli Futbol Takımımızın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin rakipleri belli oldu.
EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, bugün TSİ 13.00'te başladı.
GRUPLAR
A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi
B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebeli Tarık
C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta
D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, TÜRKİYE, Letonya
E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları
F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan
G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan
H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan
I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova
J GRUBU: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg
53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.