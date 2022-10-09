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Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri belli oldu! 📺 İşte A MİLLİ TAKIM'IMIZIN RAKİPLERİ...

Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri belli oldu! 📺 İşte A MİLLİ TAKIM'IMIZIN RAKİPLERİ...
09.10.2022 13:56

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A Milli Futbol Takımımızın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin rakipleri belli oldu.

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EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, bugün TSİ 13.00'te başladı.

GRUPLAR
A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebeli Tarık

C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, TÜRKİYE, Letonya

E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları

F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan

G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan

H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan

I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova

J GRUBU: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

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