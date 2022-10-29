Togg'u hedef alan Emin Çapa'ya ders! Bir ürünün yerli olması için ne gerekir?

Türkiye'nin imza attığı büyük projelere takoz olmayı seçen CHP yandaşları bu kez Togg'un yerliliğini sorgulamaya başladı.

TOGG BANTTAN İNİYOR

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı.

Yerli otomobil Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle banttan iniyor.

Türkiye büyük bir heyecan yaşarken CHP'nin yandaşları bu başarıyı küçümseyemeye çalışıyor.

CHP'nin kanalı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan Emin Çapa, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'la ilgili hazımsızlık içeren ifadeler kullandı.

'Yerli ve milli' otomobil TOGG'un bataryasının, motorunun, entegrasyon sisteminin farklı yabancı markalardan aldığını söyleyen çapa şunları iddia etti:

"Yaptığımız her işi şöyle değerlendirmemiz lazım; bundan ne kadar fayda elde ediyor. Bakın kâr demedim, fayda elde ediyorum? Başka bir yere yatırsaydım daha büyük fayda elde eder miydim? diye bakmak lazım. TOGG'un motoru Bosch Alman, bataryası Çinli Siro oradan gelecek. Araç entegrasyonunu Alman Edag tarafından yapılacak. Şasi sistemini İngiliz Mira'dan alıyor, tasarımını da İtalyan Prinfarina yaptı."

Bir diğer CHP yandaşı Ayşenur Arslan Çapa'nın sözlerine "Güzel" diyerek karşılık verdi. Çapa da "Çok iyi, çok başarılı, yerli ve milli. Gayet başarılı" şeklinde dalga geçen ifadeler kullandı.

ÜRÜNÜN YERLİ OLMASI İÇİN NE GEREKİR?

Peki bir ürünün yerli olması tam olarak ne anlama geliyor? Bir otomobilin yerli niteliğine sahip olması için gereken ne? Emin Çapa'ya ve hazımsız muhalefete anlatalım...

Türkiye'nin milli gururu olan TOGG ile övünmek için pek çok sebep var. Türk mühendisliğinin başarısını yansıtan bu markanın ortaya çıkması tarihi bir eşiğin aşılması anlamına geliyor. Bu adım, otomotiv endüstrisinde Türkiye için yeni bir çağın başlangıcı olacak. TOGG, yerli ürün geliştirme konusunda önemli bir simge ve ilham kaynağı olarak ülke tarihinde yerini alacak. Peki bir ürünün yerli olması tam olarak ne anlama geliyor? Bir otomobilin yerli niteliğine sahip olması için gereken ne?

HAKLARI VE KARARLARI TÜRKİYE'YE AİT

TOGG, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan süreçte yerli firmaların güçlerini birleştirmesi ile ortaya çıktı. Yerli otomobilin fikri mülkiyet hakları, yönetici kararları ve mühendisliği tamamen Türkiye'ye ait.

BAĞIMSIZ VE ÖZGÜR

TOGG'u yerli kılan ve Türkiye'nin göğsünü kabartmasını sağlayan nokta da tam olarak burası. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür. TOGG, Türkiye'ye ait bir fikrin küresel bir markaya dönüşme sürecini yansıtıyor. Bu özellik, TOGG markasını "bağımsız ve özgür" kılıyor. Otomobille ilgili kararlar Türkiye'deki merkezde veriliyor. Otomobilin kendine ait tüm özelliklerini Türkiye belirledi.

TOGG tasarımları, Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok ülkede tescil edildi. Ayrıca yurt dışında başarılara imza atan Türk mühendis ve tasarımcılar bu projede görev almak için "tersine göç" ile Türkiye'ye geldi.

Bir ürünün vidasından cıvatasına her şeyini ülke içerisinde yapmak mümkün değildir. Ancak olabildiğince bunu sağlamaya çalışmak önemlidir. Yerli otomobil için de bu durum geçerli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı her yıl Türkiye'de üretilen motorlu araçların yerli katkı oranlarını açıklıyor. Türkiye'de bir sanayi ürünün yerli malı olarak kabul edilebilmesi için ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor. Bunu sağlayan firmalara 'Yerli Malı Belgesi' veriliyor. Bir ürünün yerli malı olması için zannedildiği gibi, yerlilik oranının %100 olması gerekmez. Hatta, yüksek katma değerli ürünlerde bu oranın pek bir anlamı yoktur. Yani marka o ülkeye aitse, nerede üretildiği ve parçalarının nereden temin edildiği ikinci plandır. Önemli olan, üründen elde edilen getirinin ülkeye kazandırılmasıdır. Bir ürünün Ar-Ge'si Türkiye'de yapılmış ve üretime hazır hale getirilmişse, üretim haklarına bu marka sahip olacağı için, bu ürün "yerli" olarak adlandırılabilir.

APPLE-ÇİN ÖRNEĞİ

Yerli ürünlerde farklı yabancı parçaların bulunması ve farklı ülkelerde üretilmesi günümüz şartlarında son derece doğaldır. Örneğin Iphone Amerikan markası olarak Çin'de üretiliyorsa, bu markanın Çin malı olduğu anlamına gelmez. Apple, Çin borsalarında işlem görmez ya da o ülkede kar-zarar açıklamaz. Apple, Amerikan markasıdır ve satılan her Iphone, Amerika'ya kar olarak geri dönmektedir.