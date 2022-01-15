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THY PCR testi ve HES KODU açıklaması! Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırıldı

THY PCR testi ve HES KODU açıklaması! Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırıldı
15.01.2022 13:10

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Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını, HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül 2021'de yayımladığı genelde, iç hat uçuşlarında check-in (bilet-bagaj işlemi) sırasında HES kodu aracılığıyla aşılı, geçirilmiş kovid-19 hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyordu.




Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" diye konuştu.

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