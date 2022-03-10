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TFF'den liglere kar ertelemesi! Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, maçları ertelendi

TFF'den liglere kar ertelemesi! Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, maçları ertelendi
10.03.2022 13:54

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Son dakika haberine göre TFF, hafta sonu tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka tarihlerinin 1 hafta kaydırıldığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar nedeniyle Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka tarihlerinin 1 hafta kaydırıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:
Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

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