Haberler Televizyon Videoları Tezgah değil de ne... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Ekrem İmamoğlu davası' itirafı: Meral Akşener beni aramadı

Tezgah değil de ne... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Ekrem İmamoğlu davası' itirafı: Meral Akşener beni aramadı

Tezgah değil de ne... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Ekrem İmamoğlu davası' itirafı: Meral Akşener beni aramadı
15.12.2022 11:58

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Muhalefetin adaylık kavgasında adeta kan gövdeyi götürüyor. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan Ekrem İmamoğlu’nun Saraçhane’de giriştiği mağduriyet algısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de öncülük etti. İmamoğlu ve Akşener'in karara rağmen verdiği mutluluk pozları adaylık için girişilen tiyatronun en büyük kanıtlarından biri olurken 'Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik adaylık operasyonu' olarak da yorumlandı. O esnada Almanya'da pasaport kuyruğunda şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlar sonrası özel jetle Türkiye'ye dönerken bugün yaptığı açıklama Akeşener-İmamoğlu tezgahının itirafı gibi oldu. Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun kendisini arayıp Ekrem İmamoğlu'na destek olmaya gideceğini belirttiğini ancak Meral Akşener'in kendisini aramadığını söyledi. İşte adaylık için dönen dolaplar...

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