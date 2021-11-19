Tanju Çolak eski aşkı Hülya Avşar'ın o sözlerine çok kızdı! Bir döneme damga vuran ihanet skandalı Hülya Avşar'ın ''Telefon numarasını hala silmedim'' açıklamasıyla tekrar gündem oldu. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Tanju Çolak, Hülya Avşar'ın muhabirlere yaptığı ''Hataydı'' açıklamasına ''3 yıllık hata mı olur?'' ifadesinde bulunarak kızgınlığını dile getirdi. AÇıklamalarına devam eden Çolak "O dönem eşime boşanma davası açtım ama sonra geri aldım" ifadesinde bulunup eşinden özür dilediğini açıkladı.