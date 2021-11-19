Haberler Televizyon Videoları Tanju Çolak'tan Hülya Avşar'a sitem: ''3 yıllık hata mı olur?''

Tanju Çolak'tan Hülya Avşar'a sitem: ''3 yıllık hata mı olur?''

Tanju Çolak'tan Hülya Avşar'a sitem: ''3 yıllık hata mı olur?''
19.11.2021 15:27
Ana Sayfa 12:38
Müslüme Yağal'ın ölümüne Müge...
Ana Sayfa 03:33
Müslüme bulundu mu? Acı haber...
Ana Sayfa 01:52
AK Parti Kahramanmaraş...
Ana Sayfa 01:58
Bu dükkanda öğrenciye hizmet...
Ana Sayfa 01:50
Kan donduran olay! Dalgıçlar...
Ana Sayfa 00:15
Direksiyon başında bayıldı,...
Ana Sayfa 02:02
''Eşimi kesip öldürdüler''
Ana Sayfa 01:01
HDPKK ve CHP arasında...
Ana Sayfa 00:33
40 yıl hapis cezası bulunan...
Ana Sayfa 00:37
Kadın Astsubaylar PKK...
Ana Sayfa 00:20
Dikkatsiz kuryelerin çarpışma...
Ana Sayfa 00:48
Teşkilat dizisi Squid Game'e...

Tanju Çolak eski aşkı Hülya Avşar'ın o sözlerine çok kızdı! Bir döneme damga vuran ihanet skandalı Hülya Avşar'ın ''Telefon numarasını hala silmedim'' açıklamasıyla tekrar gündem oldu. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Tanju Çolak, Hülya Avşar'ın muhabirlere yaptığı ''Hataydı'' açıklamasına ''3 yıllık hata mı olur?'' ifadesinde bulunarak kızgınlığını dile getirdi. AÇıklamalarına devam eden Çolak "O dönem eşime boşanma davası açtım ama sonra geri aldım" ifadesinde bulunup eşinden özür dilediğini açıkladı.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA