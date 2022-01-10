Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi… 20 hafta sonunda liderin tam 22 puan gerisinde kalan tecrübeli hocanın ayrılışı sonrasında Süper Lig'de bir ilk yaşandı.

Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı anda teknik direktörsüz kaldı.

Bilindiği gibi 3 büyük takımda görevini bırakan ilk isim Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oldu. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Sergen hocanın ardından göreve Önder Karaveli getirildi.

Şampiyonluk yarışında geride kalan bir başka büyük Fenerbahçe'de ise Vitor Pereira'nın Beşiktaş maçı sonrası görevine son verildi. Portekizli hoca sonrasında bir türlü yeni hocasını açıklayamayan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör koltuğunda Zeki Göle oturuyor.

Süper Lig'de 20. hafta oynanırken 16. hoca görevinden ayrılmış oldu… 12 Süper Lig takımı sezona başladığı hocalarla devam etmiyor.