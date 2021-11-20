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Şükrü Ersoy: Tehlike 3 kat arttı! Marmara'da beklenen Deprem 7'nin üzerinde ve 3 tane Kocaeli depreminin aynı anda olması demek

Şükrü Ersoy: Tehlike 3 kat arttı! Marmara'da beklenen Deprem 7'nin üzerinde ve 3 tane Kocaeli depreminin aynı anda olması demek
20.11.2021 11:41
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Ailesi cenazesine katılacak...
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Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Kardeşlerim 29. bölüm 2....

Türkiye son günlerde art arda depremlerle sarsıldı. Önce Düzce ardından Erzurum bugün de Tokat'ın sarsılmasıyla vatandaşlar tarafından İstanbul depremine dair meraklar arttı. Son günlerde gözler artan depremlerin Marmara Depremi'ni tetikler mi sorusu üzerine çevrildi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı. Depremler beklenen büyük İstanbul Depremi'ni tetikler mi sorusuna Ersoy: Tehlike 3 kat arttı. Marmara'da beklenen Deprem 7'nin üzerinde ve 3 tane Kocaeli depreminin aynı anda olması demek.'' açıklamasıyla tedbirlerini henüz almayan vatandaşları uyardı. İşte Deprem Uzmanının çarpıcı açıklamaları...

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