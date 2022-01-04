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SON DAKİKA VAKA SAYISI! 4 OCAK 2022 bugünkü vaka sayısı açıklandı! İstanbul'da korkutan artış! Omicron varyantı...

SON DAKİKA VAKA SAYISI! 4 OCAK 2022 bugünkü vaka sayısı açıklandı! İstanbul'da korkutan artış! Omicron varyantı...
04.01.2022 19:53

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SON DAKİKA VAKA SAYISI! Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Günlük vaka sayılarını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.




Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

İSTANBUL'DA KORKUTAN ARTIŞ
Günlük vaka sayılarını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

3 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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