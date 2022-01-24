Son dakika haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kuruluş TELE 1'e beş kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi. Vatandaş bildirimleri ışığında hazırlanan FOX Ana Haber raporunu da görüşen RTÜK, FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin "bilgi yerine duygu yoğun habercilik" yaparak kişisel kanaatlerini ön plana çıkardığı, "polemiğe varan sözler ve üslup içinde, zaman zaman sesini yükselterek müstehzi denilebilecek nitelikte, yer yer abartılı el, kol ve parmak hareketleriyle" aktardığı gerekçesiyle yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı. Bununla birlikte TELE 1'de Uğur Dündar'ın 'Gün gelir hesap döner' sözleri nedeniyle de yüzd 3 idari para cezası verildi.