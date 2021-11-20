Son dakika: Deprem mi oldu? Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem! Son depremler...

Son dakika... AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Dün de Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, can kaybının yaşanmadığı depremde birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

Memiş, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını duyurdu. Öte yandan Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremde 4 kişinin yaralandığını açıkladı. AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonucu 45 evin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

45 EV AĞIR HASARLI



Erzurum AFAD Müdürlüğü, 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan ilk çalışmada Alaca Mahallesi'nde 10, Duatepe Mahallesi'nde 11, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerinde 2, Topçu Mahallesinde ise 20 olmak üzere toplam 45 evde ağır hasar oluştuğu tespit edildi. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlar, geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına gitti.

Kızılay ve vatandaşlarca sıcak çorba dağıtıldı. Erzurum AFAD İl Müdürlüğü, evleri hasar gören vatandaşlara çadır dağıtmak için hazırlıklarını tamamladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı'na ait araçların getireceği çadırların arama- kurtarma ekiplerince kurulumunu yapılacağı öğrenildi.

136 PERSONEL DEPREM BÖLGESİNDE



Depremin hemen ardından başta AFAD olmak üzere çok sayıda kurum Köprüköy ilçesi ve köylerinde çalışma yapıldı. Arama- kurtarma, psikososyal, ulaşım- altyapı, enerji, beslenme ve hasar tespiti çalışma gruplarında yer alan 136 kişinin depremin hasara yol açtığı mahallelerde görev yaptığı bildirildi, 200 adet kumanya seti, bisküvi, kek, meyve suyu ve su dağıtımı yapıldı.





ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTILAR



Depremde 11 evin ağır hasar gördüğü Duatepe Mahallesinde vatandaşlar ve görevliler hava sıcaklığının sıfırın altında 7ye düşmesi sebebiyle yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalışırken, ahırların zarar görmesi için hayvanlar uygun alanlara alındı.



'EVDE OLSAYDIM DUVARIN ALTINDA KALIRDIM'



Duatepe Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Feride Karaca, deprem olduğu anda dışarda olduğunu söyledi. Hasarlı evinin önünde sarıldığı battaniyesi ile bekleyen Feride Karaca, "Deprem anında dışardaydım. Eğer evde olsaydım çöken duvarın altında kalarak hayatımı kaybedebilirdim" dedi.