SON DAKİKA: Belediyelerde terör soruşturması! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ankara'da, belediyelerde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ankara'da, belediyelerde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ankara'da belediyelerde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.
Soylu'nun açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
- 74 belediyede toplam 88 terör soruşturması başlatıldı.