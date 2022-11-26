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SON DAKİKA: Belediyelerde terör soruşturması! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Belediyelerde terör soruşturması! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
26.11.2022 11:39

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ankara'da, belediyelerde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ankara'da belediyelerde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Soylu'nun açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
- 74 belediyede toplam 88 terör soruşturması başlatıldı.

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