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SİVASSPOR ESENLER Erokspor ZTK MAÇI NAKLEN İZLE 📺 A SPOR CANLI YAYIN İZLE ⚽ Sivasspor maçı canlı izle

SİVASSPOR ESENLER Erokspor ZTK MAÇI NAKLEN İZLE 📺 A SPOR CANLI YAYIN İZLE ⚽ Sivasspor maçı canlı izle
20.12.2022 16:12

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Türkiye'nin bir numaralı kupasında Demir Grup Sivasspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Erokspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Televizyon Videoları

Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor, saat 15.00'te başlayan mücadelede Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup Temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaşıyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

Kırmızı-beyazlılarda Leke James, Aaron Appindangoye ve Clinton N'jie'nin sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemiyor.

ASpor CANLI YAYIN

SİVASSPOR - EROKSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Camara, Caner, Robin, Kader Keïta, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabaré

Erokspor: Bekir, Cenk, Batuhan, Gökhan, Muhammet, Mehmet, Zahit, Muharrem, Volkan, Yavuz, İdris

Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonunda finalde Kayserispor ile İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 3-2 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.


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