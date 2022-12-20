Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Türkiye'nin bir numaralı kupasında Demir Grup Sivasspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Erokspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.