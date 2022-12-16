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Sevil Atasoy'dan tepki çeken açıklama: ''Kadınları işe almayı tercih etmem''

Sevil Atasoy'dan tepki çeken açıklama: ''Kadınları işe almayı tercih etmem''
16.12.2022 19:03

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Adli Bilimler Uzmanı Prof. Sevil Atasoy'un Armağan Çağlayan'ın programında kadın çalışanlarla ilgili yaptığı konuşma tepki çekti. Sevil Atasoy kadınları işe almayı ‘daha az’ tercih ettiğini söyledi ve bunun sebebini de kadınların evlenmesi, çocuklarının olması olarak açıkladı. İşte Sevil Atasoy’un sosyal medyada tepki çeken açıklaması.

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Youtube üzerinden yayın yapan Armağan Çağlayan'a konuk olan Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, kadın çalışanlarla ilgili sözleriyle tepki çekti. Kadın çalışanları işe almamayı seçtiğini itiraf eden Sevil Atasoy, Armağan Çağlayan'ın "Kadın olmanız kariyeriniz boyunca, özellikle de Adli Tıp Enstitüsü'nü yönetirken size bir engel oluşturdu mu?" sorusuyla kendini ifşa etti.

Sevil Atasoy, Adli Tıp'ın yönetimine geldiğinde kadın çalışanları daha az işe aldığını itiraf etti. Sebebini de 'kadınlar evlenir, çocuk sahibi olur' diye izah etti. Sevil Atasoy'un kadın çalışanların tepkisini çeken sözleri şöyle: "Üniversitede oluşturmaz hem kadın hem erkek vardır. Kadınları tercih ettiğim, daha fazla işe aldığım diye bir şey yok. Bilakis kadınları daha az işe almayı her zaman tercih etmişimdir, değişik nedenlerden ötürü. Gençtirler, evlenirler, birdenbire çocukları olur siz onu kaybedersiniz. O tempoda, o disiplinde çalışmayabilir ne yemek yapacağını düşünmeye başlar. Bunlar kötü şeyler tabii ki. Onun için erkekleri tercih ederim çalışmak için. Ama kadınlar çok titiz, çok disiplindir. Tekrar çalış dediğiniz zaman da hiç sıkılmaz. Çünkü yün örer istediği zaman, çok sabırlıdır."

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