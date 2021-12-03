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Sevda Kılıç metruk binada bulundu! Müge Anlı canlı yayında yardım istedi: "Elimizde tutamıyoruz yardım edin"

Sevda Kılıç metruk binada bulundu! Müge Anlı canlı yayında yardım istedi: "Elimizde tutamıyoruz yardım edin"
03.12.2021 16:17 - Son Güncelleme: 03.12.2021 16:21
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Müge Anlı, Sevda Kılıç'ı buldu canlı yayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ve ilgili mercilerden yardım istedi! Boşanma arifesinde kaybolan 2 çocuk annesi Sevda Kılıç, günler sonra Müge Anlı canlı yayınında ailesi ile konuştu. Metruk bir binada bulunan ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu ifade edilen Sevda Kılıç'ın durumu hem ailesini hem de Müge Anlı'yı derinden sarstı. "Kurbanlık koyun gibiydim, her şeyi istemeden kabul ettim, bunlar bana ağır geldiği için de kaçtım. Benim anne olmaya, insan olmaya ihtiyacım var, kendime ihtiyacım var. Kimse kararlarımı sorgulamasın." diyen Sevda Kılıç için Müge Anlı yardım çağrısında bulundu.

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Sevda Hanım, annesini her zaman gördüğü gibi görmek istediğini, babasının yüzüne nasıl bakacağını sorunca Hamdiye Hanım kızının kötü bir şey yapmadığını, yüze bakılmayacak bir şey yapmadığını vurguladı. Hamdiye Hanım, kızına şimdi sarılmak istediğini dile getirdi. Sevda Hanım, annesinin desteğini alırsa kalkamayacağını, 10 gündür kendisine inanmayı öğrendiğini, kendi yeminlerine inandığını, ağlamaklı durumda olduğunu ama ağlamayacağını, o primleri vermeyeceğini söyledi.

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