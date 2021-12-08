Haberler Televizyon Videoları Serkan Kıyak'a Zahide Yetiş sürprizi! Müge Anlı'da karısı pideciye kaçtığı için kendini yerden yere atmıştı! Elinde börekle döndü...

Serkan Kıyak'a Zahide Yetiş sürprizi! Müge Anlı'da karısı pideciye kaçtığı için kendini yerden yere atmıştı! Elinde börekle döndü...

Serkan Kıyak'a Zahide Yetiş sürprizi! Müge Anlı'da karısı pideciye kaçtığı için kendini yerden yere atmıştı! Elinde börekle döndü...
08.12.2021 18:48

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4 gündür kayıp olan eşi Zehra Kıyak'ı aramaya gelen Serkan Kıyak hayatının şokunu yaşamış ve canlı yayında sinir krizi geçirmişti. Anneannesini ve çocuğunu bırakıp, pideci Gökhan'a kaçan Zehra Kıyak canlı yayına bağlanıp boşanmak istediğini söylemişti. "Pideci Gökhan'layım, beni aramayın" diyen Zehra'nın sözleri, eşi Serkan Kıyak'ın canlı yayında sinir krizi geçirmesine neden olmuştı. Eşi Zehra Kıyak'la ilgili son kararını veren Serkan Kıyak 8 Aralık canlı yayınına Müge Anlı için börek açar geldi. Müge Anlı'nın da Serkan Kıyak'a küçük bir sürprizi vardı. İşte detaylar...

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