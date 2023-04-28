Genar Araştırma Şirketi'nin Nisan ayında 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklamasını kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında duyurdu.







İşte İhsan Aktaş'ın açıklamalarından satırbaşları;







SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA ANKETLER NE DİYOR?

İhsan Aktaş, "İki cumhurbaşkanı adayı karşı karşıya gelince Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 51,7 Kılıçdaroğlu 48.3'de. Bir önceki seçime yakın bir şey var. Zaten bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" ifadelerini kullandı.







MİLLETVELİLİ SEÇİMLERİNDE AK PARTİ ÖNDE

AK Parti yaklaşık 7-8 ayıdır 38-42 bandını koruyor. Aşağılardan geldiği. Aşağılardan geldiği için kıymetli. CHP 22-24 çizgisindeydi dört partinin katılmasıyla beraber 2 puanlık artış var. (Memleket Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin adaylarının CHP'ye katılmasıyla)







KENDİ İÇLERİNDE ÇATIŞMA VAR

HDP aslında 12'lere kadar çıkmıştı. Ama küçük araştırmalarda ölçüştüğümüzde biraz daha oyları düşük. TİP, HDP'de oy almaya başladı. Kendi içlerinde çatışma oluşmuş.







İYİ PARTİ YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ

İYİ Parti yaklaşık krizden önce 11-12 oyları vardı. Daha 14'e kadar çıkmıştı. Krizden sonra oyları yüzde 7'ye kadar düştü. Bir parti yüzde 13'den 7'YE düşmesi büyük bir travmadır. Oyların yüzde 50'ye yakını kaybetti. Bir de Konda'nın yüzde 19 açıklamasından yüzde 7'ye düşebiliyorsa o parti kapanır.







CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SİZCE KİM KAZANIR?

"Sizin oy verme davranışınızdan bağımsız olarak söyleyiniz. Yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimini kim kazanır?" soruna ise katılımcılar yüzde 54 Başkan Erdoğan, yüzde 41.8 Kemal Kılıçdaroğlu çıkarken.



Muharrem İnce 3,1 Sinan Oğan'ın ise 1,1 oranında olduğu görüldü.







İŞTE YENİ ANKETE GÖRE PARTİLERİN OY ORANI

AK PARTİ: 39,1

CHP: 26,2

HDP: 10,6

İYİ PARTİ: 7,4

MHP: 7,3

TİP: 2,7

MEMLEKET PARTİSİ: 2,6

YENİDEN REFAH: 1,6

DİĞER PARTİLER TOPLAMI: 2,5







CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİM KAZANACAK SORUSUNUN ÇAPRAZ TABLOSU

Çapraz okumayı vatandaşın hissiyatı olarak değerlendiren İhsan Aktaş, "AK Partililerin yüzde 98'i Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağına inanır. CHP'ye oy verenlerin yüzde 92'si Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanıyor." dedi.

Aktaş şunları keydetti:

"HDP'nin yüzde 18'i Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağına yüzde 80'ni Kılıçdaroğlu'na inanıyor. MHP'liler normalde bu çok düşüktü bu 'Adayımız belli kararımız net'ten sonra sürekli yukarı yükseldi. Yüzde 83'ü Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyor.

İYİ Partililerin yüzde 20 Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağına inanıyor. Demek ki vatandaşın hissiyatında yüzde 54 oranında Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacak diye bir görüş var.