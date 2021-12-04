Savaş kapıda! Rusya – Ukrayna arasında yüksek gerilim! Türkiye arabulucu mu olacak?

İstihbaratın Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede, Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna'ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı öne sürüldü.

RUSYA'DAN BÜYÜK ASKERİ TAHKİMAT

Rus birliklerinin konumlarını da içeren belgede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini 175 bin askerle yapacağı iddia edildi.

50 TAKTİKSEL SAVAŞ BİRLİĞİ

Belgede yeni top ve dolaylı atış ekipmanının yanı sıra 50 taktiksel birliğin Rusya tarafından Ukrayna sınırının yakınındaki birçok noktaya konuşlandırıldığı ileri sürüldü.

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Rus askeri hareketiyle ilgili Amerikan istihbarat belgesi

MOSKOVA "UKRAYNA'YI NATO'YA ALMAYIN" GARANTİSİ İSTİYOR

Kremlin, Washington'dan Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına ve ittifakın Ukrayna topraklarında ve çevresinde belirli askeri faaliyetlerden kaçınacağına dair garanti talep ederken, birliklerini Ukrayna sınırına doğru hareket ettiriyor.

Ukrayna, Rusya'nın sınıra 94 bin asker yığdığını ileri sürerken, ABD istihbaratının belgesinde şu anda taktik taburların toplam asker sayısının 70 bin civarında olduğu, bu sayının yakın zaman içinde 175 bine çıkacağı ve Rusya'nın hedef şaşırtmak için sürekli bir şekilde askerleri sınır boylarına sevk edip geri çektiği öne sürüldü.

Belgede, Rusya'nın daha önce de sınıra yığınak yapmasının işgalin hazırlık tatbikatı olduğu ifade edilirken, Rus ordusunun işgali hızlandırmak için şu anki konumlarındaki eğitim ekipmanlarını bırakıp yola devam edebileceği iddia edildi.

BIDEN - PUTİN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ RUSYA'NIN HAMLESİ GELDİ

Kriz, Avrupa topraklarında yeni bir savaş çıkacağına dair korkuları artırdı ve ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önümüzdeki hafta yapılması planlanan çevrim içi toplantı öncesinde geldi.

Washington Post gazetesine konuşan bir yetkili ise Rusya'nın mevcut yığınağının bahar aylarında Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın iki katı kadar olduğunu öne sürdü.

Ukraynalı analistler, Rusya'nın sınıra yakın yaklaşık 94.000 askeri olduğunu söylerken, ABD istihbaratının sızdırılan haritası sayıyı 70.000 olarak veriyor. Ancak 175.000'e kadar bir birikme öngörüyor ve tabur taktik gruplarının sınıra yakın hareketli değişiminin hedef saptırmak için olduğunu belirtiyor.

İsmini açıklamayan yetkili, ABD'nin Rusya'nın planlarına ilişkin analizinin bir kısmını "geçen ay boyunca Ukrayna sınırındaki çeşitli noktalara ait yeni gelen birimleri gösteren" uydu görüntülerine dayandığını söyledi.

ABD'DEN YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD istihbaratının ayrıntıları, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta Avrupa gezisinde "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli agresif hamleler için planlar yaptığına dair kanıtları" tanımladığı ve bunun ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardığı bir resmi ortaya koyuyor. Rusya işgal ederse, yüksek etkili yaptırımlar devreye girecek.

RUS MEDYASI KARA PROPAGANDA YÜRÜTÜYOR

ABD'li yetkili, Rus hükümetinin bir işgal için zemin hazırlarken aynı zamanda bir propaganda kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Olası bir işgalin suçunu Ukrayna'ya yıkmak isteyen Rusya'nın medyası ve siyasetçileri aracılığıyla Ukrayna ve NATO'yu karalayan içerikleri artırmaya başladığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Washington'un Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğine dair garanti vereceği iddiasını reddetti.

BEYAZ SARAY: UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNE RUSYA NATO ÜYELERİ KARAR VERİR

Psaki Cuma günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Kimin NATO üyesi olduğuna Rusya değil, NATO üyesi ülkeler karar veriyor" dedi. Psaki, kışkırtıcı askeri eylemlerin ne ABD ne de Ukrayna tarafından geldiğini sözlerine ekledi.

ABD VE UKRAYNA, RUSYA'NIN OLASI İŞGAL GİRİŞİMİNİ GÜRCİSTAN İŞGALİNE BENZETİYOR

ABD'li ve Ukraynalı yetkililer ve askeri analistler, Rusya'nın şimdi, ülkenin Kırım'ı ilhak ettiği ve Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı bir ayaklanmayı körüklediği 2014'te olduğundan çok daha büyük çaplı bir işgal başlatacağına inanıyor. Yetkililer ve analistler, planın Ukrayna birliklerini birden fazla cephede savaşmaya zorlamak olabileceğine inanıyor. Bu çok fazla olmasa da Kiev ve Batılı destekçileri tarafından Putin'in istediği güvenlik garantileriyle sonuçlanan bir teslimiyet arıyor. Ayrıca askeri analistler bu stratejiyi Moskova'nın 2008'de Gürcistan'ı işgaline benzetiyor.

PUTİN'İN ABD'YE "KIRMIZI ÇİZGİ" TEPKİSİ

Putin bu hafta yaptığı açıklamalarda, Karadeniz üzerinde uçan ABD nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarıyla yapılan tatbikatların, Polonya ve Romanya'daki ABD füze savunma sistemleriyle beraber düşünüldüğünde Moskova için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Putin, NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova'ya uçuş süresi 7 dakika olur. Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz." dedi