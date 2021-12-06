Haberler Televizyon Videoları "Pideci Gökhan'layım beni aramayın" Müge Anlı'da aranan Zehra Kıyak bulundu! Kocası sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!

"Pideci Gökhan'layım beni aramayın" Müge Anlı'da aranan Zehra Kıyak bulundu! Kocası sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!

"Pideci Gökhan'layım beni aramayın" Müge Anlı'da aranan Zehra Kıyak bulundu! Kocası sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!
06.12.2021 15:03 - Son Güncelleme: 06.12.2021 15:08
Ana Sayfa 00:15
Pelin Öztekin’den oryantal...
Ana Sayfa 00:40
Atların kesildiği ihbarı...
Ana Sayfa 00:59
Destan'da Batuga, Akkız'ı...
Ana Sayfa 00:14
Derbi sonrası Fenerbahçeli...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 32. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:39
Alişan paylaştı! İşte yeni...
Ana Sayfa 00:31
Sabah Tümer'in çıplak garsonlu...
Ana Sayfa 01:55
''Biz soykırıma uğramış bir...
Ana Sayfa 00:40
Fatih Terim hastaneye...
Ana Sayfa 01:55
İzmir'de yağmur sonrası aynı...
Ana Sayfa 00:57
TSK ve MİT'ten Irak'ın...
Ana Sayfa 04:36
Chloe Loughnan sessizliğini...

Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak "Pideci Gökhan'layım beni aramayın" dedi, eşi Serkan sinir krizi geçirdi, kendini yerden yere attı! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık Pazartesi günü milyonlar bir kez daha ekran başına kilitlendi. 4 gündür eşinden hiçbir haber alamadığını ifade eden ve gözyaşlarına boğulan Serkan Kıyak Müge Anlı canlı yayınında önce eşinin bulunduğunu öğrendi, ardından canlı yayına telefonla bağlanan Zehra Kıyak'ın sözleriyle sinir krizi geçirdi. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar!

Televizyon Videoları
SON DAKİKA