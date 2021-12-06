"Pideci Gökhan'layım beni aramayın" Müge Anlı'da aranan Zehra Kıyak bulundu! Kocası sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!

Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak "Pideci Gökhan'layım beni aramayın" dedi, eşi Serkan sinir krizi geçirdi, kendini yerden yere attı! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık Pazartesi günü milyonlar bir kez daha ekran başına kilitlendi. 4 gündür eşinden hiçbir haber alamadığını ifade eden ve gözyaşlarına boğulan Serkan Kıyak Müge Anlı canlı yayınında önce eşinin bulunduğunu öğrendi, ardından canlı yayına telefonla bağlanan Zehra Kıyak'ın sözleriyle sinir krizi geçirdi. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar!