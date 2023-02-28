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Müge Anlı'da son dakika tutuklama! Medeni Epcerev kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklandı

Müge Anlı'da son dakika tutuklama! Medeni Epcerev kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklandı
28.02.2023 14:08

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Müge Anlı'da son dakika tutuklama! O isim stüdyoda sinir krizi geçirdi 13 yıl önce kaybolmuşlardı Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa cinayet kurbanı mı? 28 yaşındaki Müzeyyen Yöndem 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte kaybolmuştu, yayına bağlanan ve yapılan haberler gerçeği ortaya çıkardı. Yaşadıklarına dair bir iz bulunamadı. Programda gündeme gelen iddialarında ardından kayıp dosyası cinayet şüphesine döndü. Aylar süren araştırmalar sonucunda flaş gelişme yaşandı. Tekrar mahkeme açıldı ve görgü şahidi ile kesinleşen bilgilerle Medeni Epcerev kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklandı.

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