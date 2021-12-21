Müge Anlı yayınında tepki çekmişti! Kayıp Mülkiye Kazan'ın nişanlısı gözaltına alındı! Çeyiz hazırlığı için evden çıkmıştı...

Müge Anlı'ya konuşan ve tepki çeken nişanlı gözaltında! Çeyiz hazırlığı için evden çıkmıştı Mülkiye Kazan... 36 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki Mülkiye Kazan, Şanlıurfa'da esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Genç kadının ailesi Mülkiye Kazan'ın nişanlısı Mustafa'dan şüphelendiğini söylerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Önceki gün Atv canlı yayınında konuşan ve sözleriyle tepki çeken Mustafa, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmak için yola çıktığı sırada emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Peki Mülkiye Kazan bulundu mu? İşte detaylar...