Müge Anlı yayınında tepki çekmişti! Kayıp Mülkiye Kazan'ın nişanlısı gözaltına alındı! Çeyiz hazırlığı için evden çıkmıştı...

Mustafa'nın babası, oğlunun yolda ifade için alındığını, her zaman burada olduklarını, ne biliyorsa onu söyleyeceklerini dile getirdi. Mustafa emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe karakoluna götürüldü. Mustafa'nın amcası da yeğeninin o gün kendi yanında olduğunu, su tesisatı yaptıklarını iddia etti.