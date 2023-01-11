Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın 'Arife Gökçe sağlam pabuç değil' sözlerini hatırlattı ortaya çıkan iddia olay! Arife Gökçe'nin kaybıyla başlayıp sayısız ihbarla son bulan 'Sapık Sinan Sardoğan' olayında sona gelindi. Müge Anlı Atv canlı yayınında Sinan Sardoğan'ın cezaevine götürülme anından neden tutuklandığına her detayı tek tek açıkladı. Tokat Almus'ta başlayan ve İstanbul Metris Kapalı T Tipi Cezaevi'nde sona eren Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasının ardından ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. 2018 yılında İstanbul'da 12 yaşındaki bir erkek çocuğa tecavüz ettiği için tutuklanan ve Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın yakalamasının ardından köydeki dedikoduları açıklayan Müge Anlı, Gökçe ailesinin akrabasından gelen o iddiayı okudu ve dinletti, herkesi şaşkına çevirdi.