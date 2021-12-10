Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı Birsen Demirok'u buldu yasak aşk skandalı 'daha neler göreceğiz' dedirtti! Kocasının asker arkadaşına kaçmıştı...

Müge Anlı Birsen Demirok'u buldu yasak aşk skandalı 'daha neler göreceğiz' dedirtti! Kocasının asker arkadaşına kaçmıştı...

Müge Anlı Birsen Demirok'u buldu yasak aşk skandalı 'daha neler göreceğiz' dedirtti! Kocasının asker arkadaşına kaçmıştı...
10.12.2021 12:28

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Müge Anlı Birsen Demirok'u buldu yasak aşk skandalı 'daha neler göreceğiz' dedirtti! Kocasının asker arkadaşına kaçmıştı o gerçek ortaya çıktı... 5 gün önce 'simit almaya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve ortalıktan kaybolan Birsen Demirok'u Müge Anlı buldu. Stüdyoya gelen ve kocası Emirhan'ın asker arkadaşı olan Halil'e kaçtığını ifade eden Birsen, '3 gün sonra düğünümüz olacak, bugün kına gecesi için alışveriş yapacaktık' dedi. Evli olduğu halde kocasının asker arkadaşı ile evleneceğini ifade eden 21 yaşındaki Birsen hakkında ortaya çıkan gerçek ise kafaları karıştırdı, eşi Emirhan ise 'boşanmayacağım' diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

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Müge Anlı, Birsen Hanım'ın bulunduğunu açıkladı, stüdyoya geldiğini, gerçekten Halil Bey'e kaçtığını, 3 gün sonra düğünümüz olacak bugün kına gecesi için alışveriş yapacaktık dediğini, kadının evli olduğunu unuttuğunu söyledi. Birsen Hanım canlı yayında...
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