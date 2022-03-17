Önce İsmail Saymaz sonra Murat Ağırel! Halk TV'de Türkiye ve Bayraktar TB2 övgüsü yüzleri düşürdü

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'deki bir programa katılan İsmail Saymaz, Ukrayna’daki SİHA övgüsünün abartıldığını düşündüğünü söyleyerek, “Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enteresan bir durum. Ben Türkiye'de iktidar yanlısı medya bunu böyle büyütüyor diye düşünüyordum” demiş; o sırada canlı yayındaki diğer konukların konuya sessiz kalması ve başlarını eğmeleri de dikkatlerden kaçmamıştı. Halk TV'de yine benzer bir olay yaşandı. Türkiye'nin Ukrayna'da yürüttüğü çalışmaları öven Murat Ağırel, AFAD ve Kızılay'ın da millet ayrımı gözetmeksizin herkese yardım eli uzattığını söyledi. Ağırel’in bölgedeki çalışmaları öven açıklamaları sırasında, stüdyoda bulunanların sessizliği dikkat çekti.