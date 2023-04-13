RAMAZAN İMSAKİYE
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Naci Görür, Ersan Şen'i yaktı! Kendini kurtarmak için o görüntüleri paylaştı

Naci Görür, Ersan Şen'i yaktı! Kendini kurtarmak için o görüntüleri paylaştı
13.04.2023 12:01

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan isim vermeden yol, havalimanı köprü ve kanal gibi yatırımları küçümseyen bir profesöre yüklenerek, "Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç." ifadelerini kullandı. O ismin Naci Görür olduğu iddia edilerek, Görür'ün "Ne yol istiyoruz ne havalimanı istiyoruz" ifadeleri sosyal medyada paylaşıldı. Yaşananların ardından kendisini kurtarmak için hamle yapan Naci Görür Ersan Şen'i yaktı. Görür Esan Şen'in "Ben milletin kızdığı ‘peynir ekmek, süt, et’ diyorum; orası diyor ki, ‘yollar, köprüler, havalimanları" dediği ifadeleri paylaştı.

Televizyon Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin imza attığı projeyi küçümseyenlere sert tepki gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN İSİM VERMEDEN YÜKLENDİ
Erdoğan isim vermeden bir profesöre yüklenerek, "Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç." ifadelerini kullandı.

"MÜSVEDDE BU"
Erdoğan şunları söyledi;

"Geçen akşam bir televizyon kanalında, bir profesör, ne derse beğenirsiniz, profesör, 'köprü, baraj, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle?' Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç. Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle? Eğitimde yoksun, sağlıkta yoksun, ulaşımda yoksun, adalette yoksun, emniyette yoksun. Neymiş, 'domates, patates.'

"VAH ZAVALLI"
Vah zavallı vah. Bunlar olmadıktan sonra senin domatesin de olmaz, patatesin de olmaz. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihinlerde ama demek ki bu profesörün zihinlerinde bir değişim olmamış."

O İSMİN NACİ GÖRÜR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Başkan Erdoğan isim vermedi ancak sosyal medyada o ismin Naci Görür olduğu iddia edildi.

Öyle ki, Geçtiğimiz günler 75'inci Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda bir konuşma yapan Naci Görür, Türkiye'nin yatırımlarını küçümseyen ifadelere imza atarak "Millet olarak biz ne yol istiyoruz ne havalimanı istiyoruz ne köprü istiyoruz ne kanal istiyoruz. Halkın can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz." demişti.

NACİ GÖRÜR ERSAN ŞEN'İ YAKTI
Yaşananların ardından kendisini kurtarmak için hamle yapan Prof. Dr. Naci Görür Prof. Dr. Ersan Şen'i yaktı.

Öyle ki Görür, Esan Şen'in "Ben milletin kızdığı 'peynir ekmek, süt, et' diyorum; orası diyor ki, 'yollar, köprüler, havalimanları'. Millet havalimanı köprü yol mu yiyecek?" dediği ifadeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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