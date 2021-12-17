Müge Anlı'ya doğum gününde sürpriz kutlama! Her yaşı gibi yeni yaşı da iyiliklerle geldi, canlı yayında şenlik havası yaşandı... Aslen Arnavut olan ve İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı'ya Atv canlı yayınında ekip arkadaşları tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü kutlaması milyonları ekran başına kilitledi. Yeni yaşında da Türkiye'yi aydınlatmaya devam eden Müge Anlı, hem güldü hem ağladı. Adına yapılan bağışlar, şarkılar ve sürpriz görüntülerle duygu seli yaşayan başarılı televizyoncu ve Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündeme bomba gibi düştü. Sevenleri ise, 'Müge Anlı hangi burç, kaç yaşında, doğum tarihi ne?' gibi soruların yanıtını arıyor. İşte detaylar...