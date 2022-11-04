Müge Anlı'ya 'boşanmak istiyorum' diye çıkan Nilüfer Şenel'den olay itiraf! 1.5 yıl önce Müge Anlı'ya, Abdullah Şenel'i 'evlenmek için kaçırdım' demişti. Bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan Nilüfer Şenel, sözlerile herkesi şaşkına çevirdi. 1.5 yıl önce evden çıkarak kayıplara karışan 27 yaşındaki Nilüfer Karadoğan, annesinin canlı yayına çıkmasıyla bulunmuştu. 13 günlük kaybın ardından bulunan Nilüfer, 40 yaşındaki Abdullah Şenel ile evlenmek istediğini dile getirmiş ve 'Abdullah'ı evlenmek için ben kaçırdım'' sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Ancak çiftin ömürlük aşkı 1.5 yıl sürdü. Eşinden boşanmak istediğini belirten Nilüfer Şenel, artık Abdullah Şenel'i istemediğini ifade ederken Müge Anlı, Nilüfer'in ağzındaki baklayı çıkarmasını sağladı o sözler stüdyodaki Avukat Rahmi Özkan'ı kızdırdı. İşte detaylar...