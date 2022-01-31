Müge Anlı'ya annesini ve kardeşini aramaya çıkmıştı! Müzeyyen ve oğlu Vefa 13 yıl önce cinayete mi kurban gitti? Bitlis Tatvan'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Merve Yöndem, 4 kardeş olduklarını ancak annesinin 13 yıl önce kardeşlerinden Vefa'yı da alıp evi terk ettiğini ifade etti. Müge Anlı Merve Yöndem'in ailesinden bir iz aradı ve o dönem konuyla ilgili cezaevinde yatan Müzeyyen Hanım'ın komşusu Gülçeren Hanım'a ulaştı. Evi neden terk ettiği bilinmeyen Müzeyyen Yöndem ve Vefa Yöndem'in sır kaybında dikkat çeken ifadeler ve soru işaretleri milyonları ekran başına kilitledi. Atv canlı yayınına katılan ve çevredekilerin iftirasına uğradığı için cezaevinde yattığını ifade eden komşu Gülçeren'in hapishaneden yazdığı mektuba ulaşan Müge Anlı, kan donduran ifadeyi komşuya sordu, Gülçeren Hanım çelişkili ifadeleri ile kafaları karıştırdı.